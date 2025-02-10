У ворога немає потужних резервів: офіцер ЗСУ Цехоцький про Покровський напрямок
Підполковник Сергій Цехоцький, офіцер ЗСУ, зазначив, що противник не встигає підготувати резерви у тій кількості, яку втрачає щодня, тому постійно перекидає свій особовий склад з інших напрямків
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Наші пілоти дронів бачать, що є у ворожих тилах. Хочу наголосити, що у противника немає потужних резервів. Окупанти постійно знімають з якогось напрямку свої підрозділи та кидають на Покровський напрямок. І це свідчить про те, що резерви окупантів не встигають підготуватися у тій кількості, в якій їх щодня стає менше. Вони пробують різні варіанти наступу, використовують легкові автомобілі, іноді бронетехніку, змінюють кількість штурмових груп від 2-3 до 8-10, тобто шукають шляхи й б'ються "лобом об стіну". Нам є чим працювати, також ми маємо навчений особовий склад, відповідно, кожний український захисник знає свою роботу, свою ділянку та вміло користується зброєю", - зауважив офіцер ЗСУ.
Сергій Цехоцький додав, що війна перейшла у боротьбу безпілотних систем, але українське військо випереджає ворога по технологіях – є зброя, яка знищує загарбника на відстані.
- 9 лютого речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що під Покровськом на Донеччині армія РФ втратила за січень 7 тисяч військових, тоді як за 10 років другої чеченської війни - 6 тисяч.
- За добу 9 лютого на російсько-українському фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 33 атаки окупантів на Покровському напрямку та 18 - на Курському.
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