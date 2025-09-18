Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових

У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
10:57
Війна з Росією

Контррозвідка Служби безпеки затримала подружжя місцевих жителів, яке намагалося в Запоріжжі підірвати українських захисників, заклавши саморобну вибухівку біля місця їхнього перебування

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

СБУ запобігла новому теракту в Запоріжжі. Завдяки діям на випередження у місті викрили подружжя агентів Росії, яке намагалося підірвати українських захисників. На замовлення ворога фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом.

Співробітники СБУ завчасно затримали підозрюваних о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Розслідування встановило, що виконавцями російського замовлення виявилися завербовані РФ місцевий різнороб і його дружина, яка працювала касиркою на заправці.

До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала легких заробітків у телеграм-каналах.

"Відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових. Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили "ціль" з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження. Також фігуранти заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - уточнили в СБУ.

Таку "відеопастку" агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Рашисти планували потім дистанційно активувати СВП.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру у замаху на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 

