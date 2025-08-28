Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів

У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів

Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
12:37
Війна з Росією

Контррозвідка СБУ затримала 68-річного мешканця прифронтового селища Приморське, який облаштовував у Запоріжжі схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України в телеграм.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який облаштовував у Запоріжжі схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп. Зловмисником виявився завербований ворогом 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське.

Розслідування встановило, що фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я.

Далі чоловік за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. Дорогою на локацію агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому", коли він облаштовував новий схрон.

"За даними слідства, до уваги ФСБ зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року. Згодом агента було передано на постійний зв’язок з його куратором – співробітником ФСБ", - уточнили в СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Запоріжжя
СБУ
теракт
ФСБ
державна зрада
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
13:33
Урсула фон дер Ляєн
"Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій": фон дер Ляєн після атаки РФ на Україну 28 серпня
13:33
мобілізація
Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року
13:09
Ексклюзив
Україна Польща
Польща втрачає можливість бути активним адвокатом України, - історик Грицак
12:57
Оновлено
Угорщина забороняє вʼїзд на територію країни Роберту "Мадяру" Бровді. Сибіга пообіцяв дзеркальні заходи
12:54
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв
12:48
"Потребує особливого контролю та укріплення": ДПСУ облаштовує ділянку кордону з невизнаним Придністров'ям
12:45
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 15 людей загинули, серед них 4 дітей
12:30
Війна з Росією, ЗСУ
Хочуть зламати волю народу до спротиву: речник ОСУВ "Дніпро" про напрямки фронту, де окупанти тиснуть найбільше та обстріл Києва
12:13
віце-президент США Джей Ді Венс
"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною
12:03
OPINION
Масований удар: Росія була і є державою терористом
11:55
Смартфон
"Нагальне питання": нардеп Костенко виступив за запровадження продажу SIM-карт за паспортами
11:45
крилата ракта "Калібр"
ГУР в Азовському морі уразило носія "калібрів" біля Криму
11:39
штучний інтелект
WhatsApp запустить функцію з ШІ, яка допомагатиме створити "ідеальне повідомлення"
11:39
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Динамо", "Шахтар" і "Полісся" зіграють останні матчі у боротьбі за єврокубки: де та коли дивитись
11:32
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: в Києві пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
11:28
На фото: Юрій Бардаш
В Україні заблокували YouTube-канал підсанкційного продюсера Бардаша
11:22
Ексклюзив
Найбільша частка людей у Києві, які спілкуються російською, це якраз майбутнє покоління, - рух "Простір свободи"
11:05
Оновлено
Афіпський НПЗ
У Генштабі підтвердили атаку на НПЗ у двох регіонах РФ, також уражено склади боєприпасів і логістичні об’єкти
10:57
Роман Костенко
Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України навряд чи узгоджували з Генштабом, – нардеп Костенко
10:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:38
відключення електроенергії
Унаслідок атаки РФ пошкоджено енергооб’єкти в кількох областях України: ситуація в енергосистемі 28 серпня
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, - військовий експерт Жмайло
10:09
ЗСУ, ППО
Росіяни випустили по Україні 598 "шахедів", 9 "іскандерів", "кинджали": ППО загалом знешкодила 589 цілей
10:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Поки Москва "вибирає балістику замість переговорного столу", Путін і Кім Чен Ин збираються на військовий парад у Китай. Акценти світових ЗМІ 28 серпня
10:07
OPINION
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
09:38
Оновлено
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Прикордонники почали виконувати постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років, - Демченко
08:54
Польща
Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну 28 серпня
08:51
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Бачимо в смузі нашої відповідальності перекидання додаткових підрозділів": у загоні безпілотних систем "Тайфун" розповіли про Покровський напрямок
08:00
OPINION
Який рівень самостійності отримала Стефанішина на посаді посла у США
07:46
Гренландія
Данія вибачилася за багаторічну кампанію з примусового контролю за народжуваністю у Гренландії
07:24
Депутати вирішили обмежити доступ до даних про нерухомість: чи йдеться насправді про безпеку та чим загрожують такі зміни
07:00
Путін та Кім Чен Ин
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
06:34
Олександр Цивінський
БЕБ створюватиме посади для студентів, - Цивінський
05:54
На Вінниччині через атаку РФ знеструмлено залізничну інфраструктуру, поїзди курсуватимуть із затримками
01:15
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина стверджує, що ідентифікувала всіх причетних до вибухів на "Північних потоках", - ЗМІ
00:06
Оновлено
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: результати вирішальних матчів відбору
2025, середа
27 серпня
23:53
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 110 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
23:25
Зеленський
Єрмак і Умєров зустрінуться у пʼятницю із командою Трампа в Нью-Йорку, - Зеленський
22:26
стрілянина
У США сталася стрілянина у католицькій школі: двоє дітей загинули, 17 людей поранено
22:07
Ексклюзив
Роман Костенко
"Для мене це виглядає як майже підкуп молоді": нардеп Костенко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон
Більше новин
