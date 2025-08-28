У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів

Про це повідомляє Служба безпеки України в телеграм.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який облаштовував у Запоріжжі схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп. Зловмисником виявився завербований ворогом 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське.

Розслідування встановило, що фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я.

Далі чоловік за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. Дорогою на локацію агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому", коли він облаштовував новий схрон.

"За даними слідства, до уваги ФСБ зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року. Згодом агента було передано на постійний зв’язок з його куратором – співробітником ФСБ", - уточнили в СБУ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.