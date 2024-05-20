У Запорізькій області росіяни скинули боєприпас на рятувальників під час гасіння пожежі: є постраждалий

Про це інформує ДСНС Запоріжжя.

Зазначається, що окупанти скинули боєприпас з дрона на рятувальників у селі Новоандріївка Запорізької області. Це сталося у неділю, 19 травня.

Рятувальники саме в цей час гасили пожежу у будинку після обстрілу.

"Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрона. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", - йдеться у повідомленні ДСНС.