У Запорізькій області росіяни скинули боєприпас на рятувальників під час гасіння пожежі: є постраждалий
У Запорізькій області російські окупанти атакували рятувальників з дрона, коли ті гасили пожежу. У результаті один із рятувальників отримав поранення
Про це інформує ДСНС Запоріжжя.
Зазначається, що окупанти скинули боєприпас з дрона на рятувальників у селі Новоандріївка Запорізької області. Це сталося у неділю, 19 травня.
Рятувальники саме в цей час гасили пожежу у будинку після обстрілу.
"Тоді ворог здійснив повторну, підступну атаку - скинув боєприпас з дрона. У результаті один рятувальник отримав незначні поранення", - йдеться у повідомленні ДСНС.
- У ніч проти понеділка, 20 травня, російські окупанти запустили для удару по Україні балістичну ракету та ударні БПЛА. Українським оборонцям неба вдалося знищити усі ворожі "шахеди".
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