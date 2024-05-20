Нічна атака на Україну: сили ППО знищили усі 29 ворожих "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.



У результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.