Протягом тижня РФ атакувала Україну зброєю, у якій використано понад 50 тис. підсанкційних компонентів, - Зеленський

Про це він написав у телеграм.

Президент підкреслив, що майже щодня Україна захищає своє небо від російських ракет та дронів.

За даними Зеленського, протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. А всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу, додав він.

"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну", - наголосив Зеленський.

На думку президента, Україна має надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки українських воїнів. Зеленський підкреслив, що це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні українських міст і сіл, і в захисті позицій на фронті.

Лідер України подякував партнерам, які допомагають у цих питаннях.