Протягом тижня РФ атакувала Україну зброєю, у якій використано понад 50 тис. підсанкційних компонентів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч на 5 січня Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва
Про це він написав у телеграм.
Президент підкреслив, що майже щодня Україна захищає своє небо від російських ракет та дронів.
За даними Зеленського, протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. А всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу, додав він.
"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну", - наголосив Зеленський.
На думку президента, Україна має надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки українських воїнів. Зеленський підкреслив, що це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні українських міст і сіл, і в захисті позицій на фронті.
Лідер України подякував партнерам, які допомагають у цих питаннях.
- Російська армія ввечері суботи, 4 січня, запустила нові групи безпілотників по території України. У результаті обстрілу постраждали цивільні у Харківській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе