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У ЗСУ впровадили базові кваліфікаційні рівні для операторів БПЛА

Юлія Лаврук
14 січня, 2025 вiвторок
09:35
Війна з Росією оператори БпЛА

Міністерство оборони впровадило 4 кваліфікаційні рівні для операторів дронів, кожен з яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами БПЛА

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Про це повідомляє Міноборони.

Так, початковий базовий кваліфікаційний рівень (БКР І) призначений для керування мікро- та міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F та G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. 

На цьому рівні оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками.

Рівень БКР ІІ розширює можливості до керування малими БПЛА І класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. Тут з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах.

Третій рівень БКР ІІІ відкриває доступ до керування тактичними БПЛА у всьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор повинен вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах.

Найвищий рівень БКР IV надає право керувати оперативними та стратегічними БПЛА III класу в будь-якому повітряному просторі та за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом.

"Така стандартизація дозволить підрозділам ефективно взаємодіяти на фронті та максимально реалізувати бойовий потенціал безпілотних систем", – зазначили в Міноборони.

Для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен рівень БКР IV, незалежно від розміру дрона. Кожен наступний рівень включає всі вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок, додали у відомстві.

  • Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для підвищення рівня компетентності військових.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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