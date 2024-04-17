Удар по авіабазі РФ у Джанкої: експерт Катков розповів, чи могли там бути ракети "Циркон"

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Там дійсно є базування безпосередньо полку армійської авіації, це ударні вертольоти Мі-28, К-52 їх використання там помічено дуже давно - це штатне їхнє місце розташування, але на супутникових знімках знов-таки доволі давніх і більш сучасних, давно помічено базування не лише вертольотів, там ще й базуються штурмовики Су-25, які РФ також використовує на постійній основі для ударів по прифронтових районах та й попередньому краю. Тобто, це дійсно авіабаза, яка використовується ворогом доволі активно", - пояснив головний редактор Defense Express.

З огляду на непідтверджені супутникові знімки Джанкою, ймовірно, було знищено комплекс С-400. Водночас ворог вже заявляє, що для удару були використані балістичні ракети ATACMS: "Тут важлива річ, що Україна їх отримувала, у березневому пакеті, єдиний пакет, який був у 2024 році, який виділи США, було розпливчате формулювання стосовно боєприпасів до HIMARS. Технічно ATACMS є боєприпасом до HIMARS. Зрештою могли залишитися певні недоторканні запаси ще з попередньої передачі, тобто можливість використання цілком і логічно, і можливо, тобто вірогідно, це правда".

Ймовірно, було випущено всього дві ракети ATACMS, одна із яких потравила в російський комплекс С-400. Катков припускає, якщо українські військові використали саме ці ракети, то й могло бути ураження літальних апаратів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

"Стосовно того, що на цьому аеродромі зберігалися ракети "Циркон", мені здається, що тут вже - бажане за дійсне. Дійсно, хотіли б, щоб зберігались і "Циркон", і весь їхній запас, який ворог створив і не лише вони, а й багато чого іншого, й особливо Путін на цьому аеродромі був би під час удару, але ж давайте будемо реалістами. Навряд у Джанкою зберігалися б ці ракети, тому що банально їх використовують, скоріш за все, з мису Тарханкут, там для цього використовують безпосередньо комплекси "Бастіон", адаптовані під цю ракету", - підсумував Катков.

Що передувало

Аеродном "Джанкой" - чинний військовий аеродром у Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу РФ. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Згідно з відео, після вибухів зайнялася масштабна пожежа.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері "Радіо Свобода" заявила, що військовий аеродром у місті Джанкой в окупованому Криму є "законною ціллю" для України.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко зазначив, що на аеродромі в Джанкої розташована більшість ударних і транспортно-бойових вертольотів, які ворог використовує на окупованих територіях. За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, аеродром у Джанкої охороняється системами "Панцир".