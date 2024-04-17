"Дуже серйозно детонувало": капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ про те, чому удар по аеродрому в Джанкої важливий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Військовий аеродром у Джанкої належить 39-му вертолітному полку 4-ї Повітряної армії Південного військового округу РФ. Цей аеродром відомий тим, що на ньому розташована більшість ударних і транспортно-бойових вертольотів, які ворог використовує на окупованих територіях, на півдні нашої держави. На цьому летовищі перебуває від 20 до 40 повітряних апаратів. Переважно, це вертольоти Мі-8, Мі-28, Ка-52", - пояснив Риженко.

За словами капітана 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, аеродром у Джанкої охороняється системами "Панцир".

"Окрім того, там можуть бути ще й літаки штурмової авіації Су-25. Наші військові знали точну чисельність літаків. Також Джанкой відомий тим, що там є залізнична станція. Там можуть бути ще системи С-400. Якщо подивитися на цей спалах, то удар прийшовся по військовій техніці або по складу боєприпасів, або пального. Це полум'я каже про те, що там щось дуже серйозно детонувало", - наголосив Риженко.