Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Удари по Керченській поромній переправі ускладнюють логістику ворога на Таврійському напрямку, - Плетенчук
Ексклюзив

Удари по Керченській поромній переправі ускладнюють логістику ворога на Таврійському напрямку, - Плетенчук

2 червня, 2024 неділя
10:56
Війна з Росією Керч

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук пояснив, що для України значить удар по Керченській поромній переправі

Зміст

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми про це в принципі неодноразово казали, що в Криму і надалі будуть відбуватися подібні ситуації з тими об'єктами, які є частиною військової інфраструктури, логістики. Так, минулий тиждень в цьому сенсі був насичений подіями й переправа є одним з таких ключових моментів, найцікавіших насправді моментів, пов'язаних зі спроможностями нашого ворога у тому напрямку. Тому що воно все взаємопов'язано, сьогодні десь там вибухнуло, а завтра ускладнений підвоз, наприклад, палива на позиції ворога. Та сама переправа - це фактично була основна логістична гілка для забезпечення угрупування, яке знаходиться в Криму і відповідно угрупування, яке знаходиться на півдні нашої країни", - пояснив Плетенчук.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня уточнив, що йдеться загалом про Таврійський напрямок.

"Раніше це не дуже афішувалося, ця інформація, але достатньо часто від експертів можна було почути питання: так, а як воно все ж таки щось туди доставляють? - Тому що міст (Кримський міст, - ред.), як ми казали, фактично не забезпечував логістику, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку й вони не ризикували навантажували так конструкцію мосту. Суходолом залізниця недобудована, про яку дуже багато вони розповідають, і відповідно залишалася лише морська логістика, причому військово-морська логістика так само вже не працювала через те, що вихід в море великих десантних кораблів закінчувався для них, ви самі знаєте як, дуже сумно. Тому вони використовували пороми для того, щоб перевозити й живу силу, й важку техніку, й залізничні вагони, тому це було єдине правильне рішення - цю логістику так само обірвати", - наголосив військовий.

Плетенчук додав, що наслідки на полі бою також будуть відчутні не одразу: "Згодом, звісно, коли будуть виснажені ті запаси, які вже є в Криму - це має позначитися і на лінії бойового зіткнення".

Що передувало

У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти повідомляли про пошкоджені пороми, а вранці українська розвідка поінформувала про знищення двох російських катерів.

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що удари по військових об'єктах РФ свідчать про ефективну роботу ЗСУ.  

Теги:
Крим
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Володимир Зеленський
31 травня, 2024 п'ятниця
"Усі бачать, що Україна програє війну, довіра Заходу під загрозою": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 травня
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
31 травня, 2024 п'ятниця
Перезапустити окуповану ЗАЕС технічно неможливо, – Енергоатом
Віталій Портников
1 червня, 2024 субота
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
2 червня
11:39
на фото: зсув ґрунту
У Німеччині через зсув ґрунту з рейок зійшли два вагони потяга зі 185 пасажирами
11:38
обстріл, ППО
США збили дві балістичні ракети та БПЛА хуситів у Червоному морі
11:28
Ексклюзив
На фото Збройні Сили України
Питання в ресурсах: генерал-лейтенант Романенко пояснив, як можна покращити стратегічну ситуацію на Херсонщині
11:10
Оновлено
Світло
В Україні 2 червня ввели екстрені відключення світла
11:08
вибух
Російська армія обстріляла Андріївку на Харківщині: поранено літніх чоловіка й жінку
11:03
Prague Maidan
У центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів
10:46
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, як відбуватиметься Саміт миру без представників Китаю та, ймовірно, Байдена
10:42
Ексклюзив
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
Дуже багато сил ворога: заступник комбата 92-ї ОШБр про ситуацію на Харківщині та дозвіл США бити по РФ
10:24
Володимир Зеленський
Україна визнає і Ізраїль, і Палестину, - Зеленський
10:02
OPINION
Юрій Богданов
Як адміністрація Байдена намагається обмежити Китай без ескалації?
09:52
Родеріх Кізеветтер
У Німеччині напали на депутата, який виступає за збільшення поставок зброї в Україну
09:46
Володимир Зеленський
Деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру, - Зеленський
09:29
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників: на Білгородщині нібито є руйнування
09:14
Ексклюзив
Глен Грант
Щось обов'язково станеться: полковник Грант про розвиток подій на лінії фронту найближчими місяцями
09:09
Місяць
Китайський космічний апарат Chang'e-6 приземлився на зворотному боці Місяця для збору зразків поверхні
08:47
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
ППО для України, коаліція F-16 і підготовка безпекової угоди: Зеленський зустрівся з міністром оборони США Остіном
08:42
Китай
"Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії": міністр оборони Китаю різко розкритикував "сепаратистів" на Тайвані
08:28
Трамп
"Перевертають прапори": прихильники Трампа протестують проти його засудження у справі про підкуп порнозірки
08:18
Ллойд Остін
Війна з Китаєм не є ані близькою, ані неминучою, - міністр оборони США
08:01
OPINION
Віктор Андрусів
Три чинники нашої перемоги
07:58
Оновлено
море військовий корабель
Росія вивела у Чорне море 3 кораблі, серед них є ракетоносій
07:35
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 24 з 25 російських "шахедів"
07:31
КНДР, Північна Корея
КНДР вдруге відправила сотні повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
07:30
Аналітика
M142 HIMARS
Не панацея перемоги, але захистить Харків: як дозвіл використовувати західну зброю по території РФ допоможе Україні. Пояснюємо
07:21
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 2 червня
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Понад 1000 військових, 25 танків і 49 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
00:26
Реал, Ліга чемпіонів
Лунін вдруге виграв Лігу чемпіонів з "Реалом"
2024, субота
1 червня
23:32
Кафедральний собор у Корсунь-Шевченківському
Кафедральний собор у Корсунь-Шевченківському перейшов до ПЦУ
23:19
Російські полковники Міхєркін та Гурьянов
Під час удару по окупантах в Луганську ліквідовано російського полковника. А може й двох
22:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 червня: в обмінниках долар вищий за 41 грн
22:34
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
21:56
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
З початку доби на фронті відбулось більше ніж 70 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
21:42
Ексклюзив
Путін і Бєлоусов
Не думаю, що економіст зможе якось кардинально вплинути на ситуацію: полковник Грант про призначення нового міністра оборони РФ
21:31
Оновлено
путін і орбан
Орбан збирається створити у Європарламенті "коаліцію за мир" з Росією щоб тиснути на Україну
21:04
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Боруссія" - "Реал": Лунін не потрапив у стартовий склад на фінал ЛЧ
20:48
Жозе Рамуш-Орта та Володимир Зеленський
Зеленський відзвітував про першу в історії України зустріч з президентом Тимор-Лешті. Деталі
20:47
Ексклюзив
Віталій Портников
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
20:26
Парад планет 3 червня: можна буде побачити 6 планет, але неозброєним оком - лише 2
20:12
Ексклюзив
ракета Онікс
"Технічно важко реалізувати": експерт Коваленко пояснив, чому союзники не збивають російські ракети над Україною
20:02
OPINION
Юрій Гудименко
Що відбувається довкола українського Арлінгтона?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV