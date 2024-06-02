Удари по Керченській поромній переправі ускладнюють логістику ворога на Таврійському напрямку, - Плетенчук

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ми про це в принципі неодноразово казали, що в Криму і надалі будуть відбуватися подібні ситуації з тими об'єктами, які є частиною військової інфраструктури, логістики. Так, минулий тиждень в цьому сенсі був насичений подіями й переправа є одним з таких ключових моментів, найцікавіших насправді моментів, пов'язаних зі спроможностями нашого ворога у тому напрямку. Тому що воно все взаємопов'язано, сьогодні десь там вибухнуло, а завтра ускладнений підвоз, наприклад, палива на позиції ворога. Та сама переправа - це фактично була основна логістична гілка для забезпечення угрупування, яке знаходиться в Криму і відповідно угрупування, яке знаходиться на півдні нашої країни", - пояснив Плетенчук.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня уточнив, що йдеться загалом про Таврійський напрямок.

"Раніше це не дуже афішувалося, ця інформація, але достатньо часто від експертів можна було почути питання: так, а як воно все ж таки щось туди доставляють? - Тому що міст (Кримський міст, - ред.), як ми казали, фактично не забезпечував логістику, адже залізниця не вивозила важкоброньовану техніку й вони не ризикували навантажували так конструкцію мосту. Суходолом залізниця недобудована, про яку дуже багато вони розповідають, і відповідно залишалася лише морська логістика, причому військово-морська логістика так само вже не працювала через те, що вихід в море великих десантних кораблів закінчувався для них, ви самі знаєте як, дуже сумно. Тому вони використовували пороми для того, щоб перевозити й живу силу, й важку техніку, й залізничні вагони, тому це було єдине правильне рішення - цю логістику так само обірвати", - наголосив військовий.

Плетенчук додав, що наслідки на полі бою також будуть відчутні не одразу: "Згодом, звісно, коли будуть виснажені ті запаси, які вже є в Криму - це має позначитися і на лінії бойового зіткнення".

Що передувало

У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти повідомляли про пошкоджені пороми, а вранці українська розвідка поінформувала про знищення двох російських катерів.

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що удари по військових об'єктах РФ свідчать про ефективну роботу ЗСУ.