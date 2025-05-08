Україна допустила до використання у війську три модифікації помпових рушниць

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначається, що вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Для них використовують патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом.

Я зауважують у Міністерстві, зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі.

Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БПЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль.

Вони компактні, оснащені рейками Пікатінні для монтування допоміжного приладдя: ручок перенесення вогню, коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо.

Крім того, в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Це, зокрема, чеська штурмова гвинтівка CZ Bren 2, яка завдяки ергономічності, меншій вазі та модульній конструкції перевершує розповсюджений у військах автомат Калашникова.