"Україна є для США найбільшим полігоном": добірка російських фейків за 24 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Москва наполягає, що володіє надійною інформацією, яка говорить про те, що французькі найманці є в Україні".

Дезінформація: Інструктор з військово-психологічної підготовки підрозділів росгвардії та МВС РФ О. Хамінський заявив: "Україна є для США найбільшим полігоном для проведення дослідів над людьми. В Україні розташовано 15 біолабораторій – такої кількості немає в жодній країні світу".

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие" написав: "Україна – один із найбільших експортерів озброєння на чорний ринок. Після розпаду радянського союзу в Україні почали масово вивозити зі складів мільйони одиниць різного озброєння і продавати на чорному ринку по всьому світу".