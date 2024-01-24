"Україна є для США найбільшим полігоном": добірка російських фейків за 24 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 24 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Москва наполягає, що володіє надійною інформацією, яка говорить про те, що французькі найманці є в Україні".
Дезінформація: Інструктор з військово-психологічної підготовки підрозділів росгвардії та МВС РФ О. Хамінський заявив: "Україна є для США найбільшим полігоном для проведення дослідів над людьми. В Україні розташовано 15 біолабораторій – такої кількості немає в жодній країні світу".
Дезінформація: Ворожий TG-канал "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие" написав: "Україна – один із найбільших експортерів озброєння на чорний ринок. Після розпаду радянського союзу в Україні почали масово вивозити зі складів мільйони одиниць різного озброєння і продавати на чорному ринку по всьому світу".
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала фейк, нібито українські війська здають позиції на фронті через брак особового складу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе