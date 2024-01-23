"ЗСУ здають позиції на фронті через брак особового складу": Росія запустила новий фейк
Російська пропаганда просуває фейк, нібито українські війська здають позиції на фронті через брак особового складу
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Силам оборони України доводиться залишати невеликі ділянки фронту через неукомплектованість", - цю інформацію з посиланням на журналіста Крістофа Ваннера поширюють російські пропагандисти.
У Центрі вважають, що, можливо, росіяни мали на увазі відхід українських захисників з Крохмального Харківської області й захоплення цього села російськими окупантами.
Речник Сухопутних військ ЗСУ Фітьо наголосив в етері телемарафону, що Сили оборони відійшли на запасні позиції, адже село повністю знищене загарбниками і залишатися там вже не було можливості – це б ставило під загрозу життя воїнів України.
"Щодо Крістофа Ваннера, то його робота супроводжується однобокістю, порушеннями стандартів журналістики та відверто проросійською позицією", - пише SPRAVDI.
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала нові фейки про роботу української ППО.
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