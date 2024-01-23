"ЗСУ здають позиції на фронті через брак особового складу": Росія запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Силам оборони України доводиться залишати невеликі ділянки фронту через неукомплектованість", - цю інформацію з посиланням на журналіста Крістофа Ваннера поширюють російські пропагандисти.

У Центрі вважають, що, можливо, росіяни мали на увазі відхід українських захисників з Крохмального Харківської області й захоплення цього села російськими окупантами.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Фітьо наголосив в етері телемарафону, що Сили оборони відійшли на запасні позиції, адже село повністю знищене загарбниками і залишатися там вже не було можливості – це б ставило під загрозу життя воїнів України.

"Щодо Крістофа Ваннера, то його робота супроводжується однобокістю, порушеннями стандартів журналістики та відверто проросійською позицією", - пише SPRAVDI.