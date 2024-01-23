Росіяни запустили нові фейки про роботу ППО у Києві та області

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Прокремлівські телеграм-канали поширюють фейкову інформацію, нібито під час ранкового обстрілу України, зокрема Києва та області, ракети української ППО влучали в житлові будинки столиці.

"Насправді руйнування на Київщині є наслідками російського ракетного обстрілу, про що пропагандисти воліють мовчати. Звинувачувати Україну в обстрілах житлових будинків — це улюблений прийом ru-пропагандистів, коли їхні неякісні та неточні ракети (або уламки) руйнують житлові будинки чи вбивають цивільних людей", - пише ЦПД.