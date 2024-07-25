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Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський

Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
20:38
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 25 липня заявив, що Україна планує вийти на більшу кількість виробництва далекобійних дронів

Зміст

Про це президент розповів у вечірньому зверненні. 

Зеленський повідомив, що провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, на якій було проаналізовано роботу та плани міністерства і підприємств оборонного комплексу. 

"Хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії. Вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – сильнішою, більш ефективною", - сказав Зеленський. 

За його словами, в українській "оборонці" вже почали помітно працювати іноземні кошти, а не лише бюджетні. 

Разом з тим, нові завдання були поставлені перед Укроборонпромом. 

"Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - йдеться у повідомленні. 

  • 29 червня стало відомо, що Україна запустила у серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Наразі вони уражають ворожі стратегічні об’єкти на відстані понад 1000 км. 
Теги:
Україна
зброя
військові
Володимир Зеленський
безпілотник
Військові новини
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