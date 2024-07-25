Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський 25 липня заявив, що Україна планує вийти на більшу кількість виробництва далекобійних дронів
Про це президент розповів у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив, що провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, на якій було проаналізовано роботу та плани міністерства і підприємств оборонного комплексу.
"Хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії. Вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – сильнішою, більш ефективною", - сказав Зеленський.
За його словами, в українській "оборонці" вже почали помітно працювати іноземні кошти, а не лише бюджетні.
Разом з тим, нові завдання були поставлені перед Укроборонпромом.
"Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - йдеться у повідомленні.
- 29 червня стало відомо, що Україна запустила у серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Наразі вони уражають ворожі стратегічні об’єкти на відстані понад 1000 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе