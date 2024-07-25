Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський

Про це президент розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, на якій було проаналізовано роботу та плани міністерства і підприємств оборонного комплексу.

"Хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії. Вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – сильнішою, більш ефективною", - сказав Зеленський.

За його словами, в українській "оборонці" вже почали помітно працювати іноземні кошти, а не лише бюджетні.

Разом з тим, нові завдання були поставлені перед Укроборонпромом.

"Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - йдеться у повідомленні.