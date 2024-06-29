В Україні запустили серійне виробництво далекобійних ударних дронів

Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю АрміяInform.

Герман Сметанін нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.

"Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", - сказав гендиректор Укроборонпрому.

Він також додав, що ворога не можна недооцінювати, особливо "такого потужного як Росія".

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - додав Сметанін.