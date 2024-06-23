Десятки БПЛА над Росією, атаки на НПЗ та вибухи у тимчасово окупованих Маріуполі й Севастополі: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Удари по НПЗ та нафтобазах у низці областей Росії

У ніч проти вівторка, 18 червня, українські військові завдали удару по нафтобазі в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ ракетами вітчизняного виробництва "Нептун". ЗСУ атакували термінал з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка. Опівночі 18 червня мешканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Проте офіційної інформації від місцевої влади або російського міноборони не було.

Також уночі вівторка, 18 червня, безпілотники СБУ атакували дві російські нафтобази у Ростовській області - "Азовську" та "Азовнафтопродукт", унаслідок чого загорілось 22 резервуари з паливом. Джерело у спецслужбі повідомило, що російські нафтобази нафтобаз "Азовська" та "Азовнефтепродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, зазнали ударів безпілотниками у рамках спецоперації СБУ. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, спалахнула пожежа, проте жертв не було. На супутникових знімках Planet Labs, зробленими о 14:30 за Києвом, які отримали журналісти проєкту "Схеми" видання "Радіо Свобода", видно, що на території нафтобази тривала пожежа. Журналісти зазначили, що атакована нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тис. тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може перебувати до 30 тис. кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

У ніч проти 20 червня безпілотники СБУ та ЗСУ атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області та нафтобазу в Енемі у Республіці Адигея РФ. "В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами", – відзвітували у Генштабі. За даними росЗМІ, в селищі Енем розташована нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". А на обох об’єктах переробляли та зберігали сировину і готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ там зайнялися пожежі. Російське міністерство оборони уже вранці заявило про роботу ППО в 6 регіонах РФ. Нібито вони знищили 15 безпілотників, зокрема шість над територією Республіки Адигея, три над територією Брянської області, три над територією Краснодарського краю, один над територією Ростовської області, один над територією Білгородської області, а також ще один дрон над територією Орловської області.

А наступної ночі, на 21 червня, під атаку українських дронів потрапив Краснодарський край РФ, зокрема атакували 4 НПЗ. Йдеться про Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, безпілотники завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Також, вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БПЛА, що розташовані в Краснодарському краї. Російська ППО нібито знищила або перехопила 43 безпілотники. Окрім того, росіяни "офіційно" заявили про падіння уламків на готель, а також пошкодження автовокзалу та котельні у місті Краснодар. Буцімто постраждали 4 особи.

Безпілотники над низкою областей Росії, удар ЗСУ по пункту управління мотострілецького полку РФ на території Білгородської області та робота партизанів

У суботу, 22 червня, російське міноборони звинуватило Україну в атаці безпілотників на Смоленську та Брянську області. ППО також працювала над акваторією Азовського моря. Зазначається, що російська ППО знищила два БПЛА над територією Брянської області, два дрони над територією Смоленської області та один – над акваторією Азовського моря.

І в ніч проти неділі, 23 червня, росіян знову турбували безпілотники. Міністерство оборони Росії заявило про збиття 33 нібито українських дронів над чотирма регіонами, вони зазначили, що засобами ППО начебто перехоплено та знищено 28 БПЛА над територією Брянської області, по два – над Смоленською і Липецькою областями, та ще один дрон – над територією Тульського регіону.

Тим часом партизани руху "Атеш" здійснили диверсію у російському Ростові-на-Дону. Один з агентів спалив релейну шафу на залізниці до тимчасово окупованого Маріуполя. Ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ. Крім того, вона відкриває доступ до морського шляху. В "Атеш" підкреслюють, що такі диверсії не дозволяють окупантам розслабитися.

А вже вранці неділі, 23 червня, в Силах оборони України заявили, що успішно уразили пункт управління мотострілецького полку росіян. Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Білгородської області РФ. За даними українського порталу "Мілітарний", для ураження російського пункту управління "була використана авіація, яка здійснила скид авіаційних високоточних бомб по цілі". Близький до Генштабу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив відео удару.

Вибухи у тимчасово окупованих Криму та Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у четвер, 20 червня, пролунали вибухи. Окупанти заявляли, що начебто були здійснені пуски ATACMS. Маріупольська міськрада зазначила, що місцеві чули вибухи в різних районах міста. Згодом з’явилась інформація про нові вибухи. За даними місцевих, в одному з районів Маріуполя особливо гучно. "Окупаційні пабліки повідомляють про нові вибухи. Маріупольці у телеграм-каналах пишуть, що особливо гучно було у Кальміуському районі, біля плавбасейна "Нептун"", – писали у міськраді.

А в тимчасово окупованому Криму зранку 21 червня заявили про нібито атаку безпілотників та роботу російської ППО на півострові. Близько 7 ранку Развожаєв повідомив про роботу російської ППО. На той час окупанти знищили вже нібито 4 безпілотники. "У районі Монастирського шосе внаслідок падіння уламків від збитих БПЛА спалахнула трава. За оперативною інформацією Рятувальної служби - пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав", – додав так званий губернатор Севастополя. Уже згодом російське міноборони розповідало, що сили ППО начебто знищили або перехопили нібито 70 безпілотників над територією окупованому Криму та акваторією Чорного моря. Крім цього, за даними ворожого міноборони, морська авіація РФ знищила 6 морських безпілотників.

У суботу, 22 червня, у тимчасово окупованому Маріуполі знову пролунали вибухи. Після прильоту в місті у небі виднівся дим. "Окупанти повідомляють про балістику в напрямку міста та роботу ППО. У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста", – повідомляли у міськраді. Крім цього, окупанти писали також про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське.

У неділю, 23 червня, окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджували, що ППО збила 4 ракети ATACMS і було 2 загиблих. За інформацією місцевого Telegram-каналу Чп / Севастополь, о 12:17 ППО працювала в ППО бухті Козача та районі Молочної балки. "Була сирена у в/ч, після цього дуже гучні хлопки, земля трясеться", – зазначили у Telegram-каналі. Крім того, гучно було на вулиці Астана Кесаєва і в Балаклаві. За попередньою інформацією Рятувальної служби, в районі Учкуївки дістали осколкові поранення 12 людей, у тому числі 2 дітей. У Любимівці також поранено 2 людини. Також, як стверджував Развожаєв, унаслідок падіння осколків ракети на території житлового сектору на Північній стороні сталося займання будинку. А в районі пансіонату "Лазур" нібито горів ліс на території 150 м кв. Тим часом у севастопольських чатах люди почали скаржитись на місцеву систему оповіщення, стверджуючи, що під час атаки у Севастополі не було чути традиційних сирен, як передавав Кримський канал.

Фото: Маріупольська міська рада

Думки експертів

Британська розвідка оцінила наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах. Там вважають, що у період з 12 по 18 червня російська авіація дальнього радіуса змінила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

"Ці успіхи підкреслюють боротьбу Росії за захист своїх активів у Криму, попри їхню гордість і значні економічні витрати на протиповітряну оборону. Хоча ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, продовження виснаження, ймовірно, змусить Росію використовувати обладнання з інших територій, як вона робила раніше, якщо вона хоче зберегти свою щільність покриття протиповітряної оборони", – зазначають у розвідці.

Тим часом в Associated Press вважають, що дозволивши Україні бити по території РФ своєю зброєю, США допомогли зірвати наступ росіян на Харківщині. Як стверджують у виданні, результати цього рішення були помітні вже за кілька днів: українські війська відтіснили російські позиції, виграли час для кращого укріплення власних позицій і навіть здійснили невеликі наступальні дії.