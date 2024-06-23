Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
Партизани руху "Атеш" здійснили диверсію у російському Ростові-на-Дону. Один з агентів спалив релейну шафу на залізниці до тимчасово окупованого Маріуполя
Про це рух повідомляє у телеграм.
Як зазначається, ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ.
Крім того, вона відкриває доступ до морського шляху.
В "Атеш" підкреслюють, що такого роду диверсії не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні нести відповідальність за свої дії, навіть на території РФ.
- Ще у січні міськрада Маріуполя повідомляла, що росіяни намагаються прокласти залізницю до Ростова-на-Дону. Таким чином вони планують спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.
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