Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь

Про це рух повідомляє у телеграм.

Як зазначається, ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ.

Крім того, вона відкриває доступ до морського шляху.

В "Атеш" підкреслюють, що такого роду диверсії не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні нести відповідальність за свої дії, навіть на території РФ.