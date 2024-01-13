З окупованого Маріуполя росіяни намагаються прокласти залізницю до Ростова, - міськрада
Росіяни намагаються прокласти залізницю з тимчасово окупованого Маріуполя до Ростова-на-Дону: таким чином вони планують спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту
Про це інформує Маріупольська міська рада.
"Окупанти не полишають спроб і намірів прокласти нову гілку залізниці у "глибокому тилу", яка б з'єднувала російський Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у міськраді, росіяни почали будувати залізницю, яка мала б з'єднати восени 2023 року російське місто з окупованим українським. Тоді британська розвідка зробила припущення, що залізниця перебуватиме в зоні ураження українських озброєнь великої дальності.
"На початку січня 2024 року з’явилася інформація про те, що українські військові вразили напівпобудований російськими окупантами залізничний міст в районі селища Гранітне. Але, як бачимо, окупанти не полишають надії побудувати міст", - вказали у міськраді.
Крім того, під Маріуполем російська армія нарощує сили. Зокрема, РФ завозить нові підрозділи, на дорогах можна помітити переміщення особового складу окупантів та їх техніки.
"Маріуполь залишається для окупантів важливим логістичним пунктом. Вони нарощують тут свої сили та намагаються зробити його ключовим пунктом перекидання своїх військових сил та техніки між Ростовом та Кримом. Маріупольці, які залишились у місті, залишаються в небезпеці. Адже окупанти планують посилення мобілізації на тимчасово окупованих територіях", - підсумував мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- 2 жовтня 2023 року стало відомо, що росіяни будують автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе