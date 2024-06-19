Сили оборони 18 червня уразили нафтобази у Краснодарському краї РФ ракетами "Нептун", - ЗМІ
У ніч проти вівторка, 18 червня, українські військові завдали удару по нафтобазі в Темрюкському районі Краснодарського краю РФ ракетами вітчизняного виробництва "Нептун"
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Військово-Морських силах ЗСУ.
За попередніми даними, ЗСУ атакували термінал з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка.
Опівночі 18 червня мешканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Проте офіційної інформації від місцевої влади або російського міноборони не було.
- Нагадаємо, уночі 18 червня безпілотники СБУ атакували дві російські нафтобази у Ростовській області - "Азовську" та "Азовнафтопродукт", унаслідок чого загорілось 22 резервуари з паливом.
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