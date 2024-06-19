Сили оборони 18 червня уразили нафтобази у Краснодарському краї РФ ракетами "Нептун", - ЗМІ

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Військово-Морських силах ЗСУ.

За попередніми даними, ЗСУ атакували термінал з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка.

Опівночі 18 червня мешканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Проте офіційної інформації від місцевої влади або російського міноборони не було.