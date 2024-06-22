В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: попередньо є приліт

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти повідомляють про балістику в напрямку міста та роботу ППО. У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними міськради, окупанти пишуть про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське.

Як наголошує міська рада, у Маріуполі можливий прильот або падіння уламків на 23-му мікрорайоні. Місцеві жителі пишуть, що чули вибух, а над містом видно чорний дим.