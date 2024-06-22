В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: попередньо є приліт
У суботу, 22 червня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті стався приліт - у небі видніється дим
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Окупанти повідомляють про балістику в напрямку міста та роботу ППО. У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи у Приморському районі міста", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, за даними міськради, окупанти пишуть про збиття ракет біля міста, а також в районі селища Нікольське.
Як наголошує міська рада, у Маріуполі можливий прильот або падіння уламків на 23-му мікрорайоні. Місцеві жителі пишуть, що чули вибух, а над містом видно чорний дим.
- У Маріуполі Донецької області у четвер, 20 червня, пролунали вибухи. Окупанти заявили, начебто здійснено пуски ATACMS.
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