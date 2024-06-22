Росія скаржиться на атаку БПЛА у двох регіонах та в акваторії Азовського моря

Про це повідомляє міноборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила два БПЛА над територією Брянської області, два дрони над територією Смоленської області та один - над акваторією Азовського моря.