Росія скаржиться на атаку БПЛА у двох регіонах та в акваторії Азовського моря
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників на Смоленську та Брянську області. ППО також працювала над акваторією Азовського моря
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищила два БПЛА над територією Брянської області, два дрони над територією Смоленської області та один - над акваторією Азовського моря.
- У ніч проти 20 червня безпілотники Служби безпеки України та ЗСУ атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області та нафтобазу в Енемі, в Республіці Адигея РФ.
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