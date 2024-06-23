У РФ поскаржилися на нічну атаку БПЛА: нібито збили понад 30 дронів
Міністерство оборони Росії заявило про збиття 33 нібито українських дронів на чотирма регіонами у ніч проти неділі, 23 червня
Про це звітує пресслужба міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні російського відомства.
Там зазначають, що черговими засобами ППО перехоплено та знищено 28 БПЛА над територією Брянської області, по два - над Смоленською і Липецькою областями, та ще один дрон - над територією Тульського регіону.
- Тим часом зранку російські окупанти завдали ракетного удару по території Київської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей та пошкоджено інфраструктуру.
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