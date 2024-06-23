Росіяни зранку атакували ракетами Київщину: є поранені та руйнування

Про це інформує очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, станом на 08:00 до медиків по допомогу звернулися дві людини. У них незначні поранення, тож потерпілі отримали медичну допомогу на місці.

Крім того, внаслідок падіння осколків ракет в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.