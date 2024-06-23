Росіяни зранку атакували ракетами Київщину: є поранені та руйнування
Уранці неділі, 23 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по території Київської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей та пошкоджено інфраструктуру
Про це інформує очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
За його словами, станом на 08:00 до медиків по допомогу звернулися дві людини. У них незначні поранення, тож потерпілі отримали медичну допомогу на місці.
Крім того, внаслідок падіння осколків ракет в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.
Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.
На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.
- Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти спрямували для атаки на Україну крилаті ракети "Калібр". Українським оборонцям неба вдалося знищити дві з них.
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