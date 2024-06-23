Українська ППО за ніч збила два з трьох російських "калібрів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається. що цієї ночі ворог випустив три крилаті ракети морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря.



У результаті дві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у Київській області.

22 червня російська окупаційна армія щонайменше 4 рази атакувала Харків, випустивши запустив по цивільних людях УМПБ Д-30. Ворог ударив по житловому будинку та виробничому підприємству, унаслідок чого є загиблі й поранені.