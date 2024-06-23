Українська ППО за ніч збила два з трьох російських "калібрів"
Уночі неділі, 23 червня, російські окупанти спрямували для атаки на Україну крилаті ракети "Калібр". Українським оборонцям неба вдалося знищити дві з них
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається. що цієї ночі ворог випустив три крилаті ракети морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря.
У результаті дві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у Київській області.
22 червня російська окупаційна армія щонайменше 4 рази атакувала Харків, випустивши запустив по цивільних людях УМПБ Д-30. Ворог ударив по житловому будинку та виробничому підприємству, унаслідок чого є загиблі й поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе