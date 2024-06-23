ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ
23 червня у Силах оборони України заявили, що успішно уразили пункт управління мотострілецького полку росіян
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області РФ.
"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Далі буде", - зазначили у пресслужбі.
- Протягом минулої доби українські захисники знищили щонайменше 1110 російських військових. Крім того, окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе