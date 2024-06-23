ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області РФ.

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Далі буде", - зазначили у пресслужбі.