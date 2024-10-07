Україна отримала боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро

Про це повідомляє Noviny.

Побудник збору коштів на боєприпаси для України Федір Блащак розповів, що шість вантажівок доставили на логістичний склад 122 тонни боєприпасів. Боєприпаси, на які зібрали 70 тис. словаків, приїхали на великий логістичний склад, звідки їх забрала українська сторона.

Збір було створено після того, як уряд Словаччини заявив, що не приєднається до ініціативи Чехії зі збору боєприпасів для України.

"Це був чіткий меседж від словаків. 70 тисяч словаків зробили свій внесок у цю колекцію і продовжують робити регулярні внески на боєприпаси, щоб Україна могла захистити себе від агресора", - додав партнер збору "Мир України" Маріан Куліч.

Від початку збору коштів і до передачі снарядів Україні пройшло близько 4-5 місяців.

"Комусь це може здатися довгим - 4-5 місяців, але для постачання військової техніки та боєприпасів це рекордний термін. Кожна одиниця боєприпасів мала бути перевірена, і це вимагало великої кількості паперової роботи", - розповів Блащак.

Він уточнив, що зі збору залишилося ще 500 тис. євро, які використовують для закупівлі пострілів для гранатометів, їх нададуть до кінця року.

Чеська ініціатива та позиція щодо цього прем'єра Словаччини Фіцо 18 квітня LRT повідомляв, що словаки не підтримують позицію свого уряду щодо війни в Україні, який не долучився до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів, тож самотужки збирають гроші. Станом на кінець квітня вони зібрали майже 4 млн євро. Зазначається, що понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну". Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо висміяв цю ініціативу. "В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб. 10 травня президент України Володимир Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір коштів. Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його держава залучена до чеської ініціативи, яка передбачає закупівлю боєприпасів для українських захисників, а також підтримує Київ способами, "про які не надто часто говорять".



