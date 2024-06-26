Словаччина бере участь у реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, - президент Пеллегріні

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає Pravda.

За словами Пеллегріні, Словаччина надає Україні допомогу, про яку "не надто часто говорять", навівши як приклад постачання електроенергії.

Водночас словацький президент заявив, що Братислава бере участь у реалізації ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для Києва.

"Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської діяльності з боєприпасів", - сказав він.

За словами Пеллегріні, його держава збільшила виробництво й оновлення боєприпасів необхідних калібрів на своїх заводах.

"Значна частина боєприпасів зі збору, ініційованого Чехією, буде перероблена та вироблена безпосередньо на заводах у Словаччині. Без цього озброєння навряд чи могло б продовжуватися", - додав словацький лідер.

Чеська ініціатива та позиція щодо цього прем'єра Словаччини Фіцо

18 квітня LRT повідомляв, що словаки не підтримують позицію свого уряду щодо війни в Україні, який не долучився до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів, тож самотужки збирають гроші. Станом на кінець квітня вони зібрали майже 4 млн євро.

Зазначається, що понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо ж висміяв цю ініціативу. "В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб.

10 травня президент України Володимир Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір коштів.