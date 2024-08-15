Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви
У четвер, 15 серпня, в Україну надійшла військова допомога від Литви: ЗСУ отримали навантажувачі, причепи та розкладні ліжка
Про це інформує міноборони Литви.
"Литва продовжує надавати безперервну військову допомогу Україні. 15 серпня до охопленої війною країни прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії", - йдеться у повідомленні.
У міноборони вказали, що загалом у серпні вони запланували доставити до України 14 бронетранспортерів М113, зенітні ракетні установки малої дальності, зенітні комплекси, зенітні індивідуальні придушувачі, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 млн євро, а загальна підтримка перевищила 1 мільярд євро.
- 9 серпня міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні.
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