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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році

Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році

Ксенія Золотова
26 липня, 2025 субота
14:02
Війна з Росією Україна повернула дітей з ТОТ

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з Росії вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 18-річну дівчину з Маріуполя

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, 18-річна дівчина-підліток провела три роки в Росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році. Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення.

Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України.

  • У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Маріуполь
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