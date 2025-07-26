Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з Росії вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 18-річну дівчину з Маріуполя
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, 18-річна дівчина-підліток провела три роки в Росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році. Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення.
Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України.
- У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя.
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