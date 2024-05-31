Україна повернула додому тіла 212 полеглих захисників

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій України (ТОТ).

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передачу тіл загиблих військових здійснюють відповідно до норм Женевських конвенцій.