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Україна провела таємні переговори з країнами G7 та Глобального Півдня, щоб переконати у своєму баченні миру, - Bloomberg

9 січня, 2024 вiвторок
15:14
Війна з Росією сша допомога Україні

Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, союзниками з Великої сімки та невеликою групою країн Глобального Півдня, щоб спробувати заручитися їхньою підтримкою умов Києва для проведення мирних переговорів з Росією

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела знайомі з цим питанням.

Зустріч радників з питань національної безпеки, про яку раніше не розголошувалося, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо участі в зустрічі. За словами учасників, менший формат дозволив провести більш вільну і відверту дискусію щодо так званої української формули миру і планів просування цього процесу вперед, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Київ і його союзники по G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир вимагає поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, і заявили, що цілі російського президента Володимира Путіна не змінилися, і він не демонструє жодних ознак серйозного бажання вести предметні переговори.

Союзники чітко дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети підтримки будуть узгоджені.

Україна та її союзники запланували наступну зустріч розширеної групи у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі та запросили на неї понад 100 країн. 

Київ хоче провести саміт лідерів щодо проєкту на початку цього року і використати його як трамплін для створення плану, заснованого на наборі узгоджених принципів, як основи для будь-яких майбутніх переговорів з Москвою.

Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів у найближчі місяці є передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити Росію до цього процесу.

Ключовим пунктом української формули миру є виведення російських військ з території України. Інші пункти включають повернення депортованих дітей і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Усі учасники дискусії в Саудівській Аравії визнали право України на самозахист і погодилися з необхідністю дотримання ключових принципів ООН - включаючи повагу до територіальної цілісності держав - і міжнародного права.

  • У понеділок, 8 січня, стало відомо, що у США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня.
Світ
Україна
ЄС
Велика сімка
США
переговори з РФ
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