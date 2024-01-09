Україна провела таємні переговори з країнами G7 та Глобального Півдня, щоб переконати у своєму баченні миру, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела знайомі з цим питанням.

Зустріч радників з питань національної безпеки, про яку раніше не розголошувалося, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо участі в зустрічі. За словами учасників, менший формат дозволив провести більш вільну і відверту дискусію щодо так званої української формули миру і планів просування цього процесу вперед, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Київ і його союзники по G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир вимагає поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, і заявили, що цілі російського президента Володимира Путіна не змінилися, і він не демонструє жодних ознак серйозного бажання вести предметні переговори.

Союзники чітко дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети підтримки будуть узгоджені.

Україна та її союзники запланували наступну зустріч розширеної групи у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі та запросили на неї понад 100 країн.

Київ хоче провести саміт лідерів щодо проєкту на початку цього року і використати його як трамплін для створення плану, заснованого на наборі узгоджених принципів, як основи для будь-яких майбутніх переговорів з Москвою.

Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів у найближчі місяці є передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити Росію до цього процесу.

Ключовим пунктом української формули миру є виведення російських військ з території України. Інші пункти включають повернення депортованих дітей і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Усі учасники дискусії в Саудівській Аравії визнали право України на самозахист і погодилися з необхідністю дотримання ключових принципів ООН - включаючи повагу до територіальної цілісності держав - і міжнародного права.