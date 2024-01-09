Україна провела таємні переговори з країнами G7 та Глобального Півдня, щоб переконати у своєму баченні миру, - Bloomberg
Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, союзниками з Великої сімки та невеликою групою країн Глобального Півдня, щоб спробувати заручитися їхньою підтримкою умов Києва для проведення мирних переговорів з Росією
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела знайомі з цим питанням.
Зустріч радників з питань національної безпеки, про яку раніше не розголошувалося, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії.
Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися більш комфортно щодо участі в зустрічі. За словами учасників, менший формат дозволив провести більш вільну і відверту дискусію щодо так званої української формули миру і планів просування цього процесу вперед, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.
Київ і його союзники по G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир вимагає поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, і заявили, що цілі російського президента Володимира Путіна не змінилися, і він не демонструє жодних ознак серйозного бажання вести предметні переговори.
Союзники чітко дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС і США висловили впевненість у тому, що пакети підтримки будуть узгоджені.
Україна та її союзники запланували наступну зустріч розширеної групи у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі та запросили на неї понад 100 країн.
Київ хоче провести саміт лідерів щодо проєкту на початку цього року і використати його як трамплін для створення плану, заснованого на наборі узгоджених принципів, як основи для будь-яких майбутніх переговорів з Москвою.
Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів у найближчі місяці є передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити Росію до цього процесу.
Ключовим пунктом української формули миру є виведення російських військ з території України. Інші пункти включають повернення депортованих дітей і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.
Усі учасники дискусії в Саудівській Аравії визнали право України на самозахист і погодилися з необхідністю дотримання ключових принципів ООН - включаючи повагу до територіальної цілісності держав - і міжнародного права.
- У понеділок, 8 січня, стало відомо, що у США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.16
- EUR Купівля 41.99Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе