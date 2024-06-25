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Україна стає полігоном: Defence Express про передачу США 105-мм САУ 2-CT Hawkeye та її можливості для ЗСУ

25 червня, 2024 вiвторок
20:57
Війна з Росією САУ 2-CT Hawkeye

Україна отримала перші зразки експериментальної 105-мм САУ 2-CT Hawkeye, яка є доволі революційною

Зміст

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері Еспресо.

"Hawkeye - доволі цікава і революційна САУ. Це певною мірою високотехнологічна система гасіння віддачі, для того, щоб позашляховик не розсипався після декількох пострілів. Зараз у США його лише тестують, він експериментальний. Але такі зразки теж передані ЗСУ, про що офіційно повідомив розробник, представник компанії США AM General", - зазначив він.

Можливості САУ 2-CT Hawkeye забезпечуються саме гарматою м-20 у калібрі 105 мм, каже Катков.

"Дальність вогню - близько 11 км. За рахунок унітарного заряджання, коли снаряд разом з гільзою відразу йде, там доволі висока швидкострільність. Вона має ручну подачу, але це можна робити дуже швидко. Розрахунок видає вісім пострілів за хвилину. САУ дуже мобільна і може об'єктивно доволі активно перебувати у стані маневру. В умовах контрбатарейної боротьби це дуже важливо", - додав він.

Зрештою, Україна стає таким собі полігоном, каже Катков: "Якщо компанія AM General та інші готові постачати експериментальне озброєння  для того, щоб довести правильність концепції, то це вкрай позитивно. Мобільна артилерійська система, яка вже на колесах, на мою думку, певною мірою все ж таки виграє над причіпною, хоча б у питанні мобільності".

  • Нагадаємо, президент США Джо Байден під час зустрічі з Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 225 млн доларів. До нього зокрема увійдуть БТРи, гаубиці й ракети для ППО.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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