Україна стає полігоном: Defence Express про передачу США 105-мм САУ 2-CT Hawkeye та її можливості для ЗСУ

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері Еспресо.

"Hawkeye - доволі цікава і революційна САУ. Це певною мірою високотехнологічна система гасіння віддачі, для того, щоб позашляховик не розсипався після декількох пострілів. Зараз у США його лише тестують, він експериментальний. Але такі зразки теж передані ЗСУ, про що офіційно повідомив розробник, представник компанії США AM General", - зазначив він.

Можливості САУ 2-CT Hawkeye забезпечуються саме гарматою м-20 у калібрі 105 мм, каже Катков.

"Дальність вогню - близько 11 км. За рахунок унітарного заряджання, коли снаряд разом з гільзою відразу йде, там доволі висока швидкострільність. Вона має ручну подачу, але це можна робити дуже швидко. Розрахунок видає вісім пострілів за хвилину. САУ дуже мобільна і може об'єктивно доволі активно перебувати у стані маневру. В умовах контрбатарейної боротьби це дуже важливо", - додав він.

Зрештою, Україна стає таким собі полігоном, каже Катков: "Якщо компанія AM General та інші готові постачати експериментальне озброєння для того, щоб довести правильність концепції, то це вкрай позитивно. Мобільна артилерійська система, яка вже на колесах, на мою думку, певною мірою все ж таки виграє над причіпною, хоча б у питанні мобільності".