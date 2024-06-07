Байден зустрівся з Зеленським у Франції й анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн, - CNN
Президент США Джо Байден, під час зустріччі з Зеленським у Франції, оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 225 млн доларів
"Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом з міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - написала вона в соцмережі X.
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- Президент Сполучених Штатів у середу, 5 червня, прибув із візитом до Франції, де долучився до святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції в четвер, 6 червня. 7 червня він виступив у парламенті Франції. Під час свого виступу Зеленський порівняв дії російського диктатора Володимира Путіна та Адольфа Гітлера
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