Байден зустрівся з Зеленським у Франції й анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн, - CNN

"Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом з міністром оборони Остіном і держсекретарем Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому", - написала вона в соцмережі X.

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