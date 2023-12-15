Допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру": Білий дім звернувся до Конгресу

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ.

"Майже через 20 місяців після початку жорстокого й варварського вторгнення, Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, цитую, "коли наші цілі будуть досягнуті", - сказав він.

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За його словами, він буде сподівається, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями "тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко".

Кірбі зауважив, що в той час, як члени Палати представників роз’їдуться цього тижня по домах на різдвяні свята, український народ надалі переживатиме обстріли мирних міст: "Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру".