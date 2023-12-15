Допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру": Білий дім звернувся до Конгресу
Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ.
"Майже через 20 місяців після початку жорстокого й варварського вторгнення, Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, цитую, "коли наші цілі будуть досягнуті", - сказав він.
Читайте також: Встигнути до Різдва? Чому у США не можуть домовитись про допомогу Україні та в чому небезпека
За його словами, він буде сподівається, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями "тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко".
Кірбі зауважив, що в той час, як члени Палати представників роз’їдуться цього тижня по домах на різдвяні свята, український народ надалі переживатиме обстріли мирних міст: "Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру".
- Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе