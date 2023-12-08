Байден готовий йти на компроміс з республіканцями, щоб виділити допомогу Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Білий дім і Конгрес США намагаються досягти домовленості, яка передбачатиме надання військової допомоги Україні та Ізраїлю і водночас запобігання нелегальній міграції через кордон з Мексикою.

Байден заявив у середу, що буде готовий піти на значні поступки в питанні безпеки кордонів.

За даними джерел, ідеться про нові обмеження та процедуру "прискореного видворення" нелегальних мігрантів.

"Президент сказав, що він відкритий до компромісу", – сказав представник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес.

Палата представників та Сенат припиняють роботу 14 грудня через різдвяні канікули. До цього часу рішення має бути ухвалене обома палатами і Байден має його підписати.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розкритикувала республіканців.

"Вони граються з нацбезпекою, – сказала вона. – Історія запам'ятає їх суворо".

Сенатор-республіканець Том Тілліс, який входить до групи, що намагається досягти компромісу, заявив, що будь-яка пропозиція має передбачати скорочення нелегальної імміграції щонайменше наполовину і що він не знає, чи вдасться досягти домовленості до Різдва.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.

Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.