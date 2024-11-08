Україна та Росія обмінялись листами від родичів військовополонених
Українська та російські сторони в межах зустрічі в Білорусі обмінялися листами від родичів військовополонених
Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він розповів, що на території Білорусі, за участі МКЧХ зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.
"Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ", - написав Лубінець.
Крім того, в межах зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони. Омбудсмен також розповів, що за результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином.
Лубінець наголосив, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводить для розв'язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про громадян України у РФ.
- За підсумками репатріаційних заходів 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.
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