Україна та Росія обмінялись листами від родичів військовополонених

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що на території Білорусі, за участі МКЧХ зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

"Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ", - написав Лубінець.

Крім того, в межах зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони. Омбудсмен також розповів, що за результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася зі своїм сином.

Лубінець наголосив, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводить для розв'язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про громадян України у РФ.