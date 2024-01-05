Україна у 2023 році знищила щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії, – ВМС

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Ідеться про ураження великих десантних кораблів "Мінськ" і "Новочеркаськ".

Не менш важливим, за словами речника, є знищення дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону", який так само як "Мінськ" було уражено в сухому доці Севастопольського морського заводу. На думку Плетенчука, його відновлення буде занадто дорогим і недоцільним.

Також було знищено кілька одиниць каркасних катерів типу "Тунець" разом з особовим складом.

"Не менш важливим є ураження малого ракетного корабля проєкту Каракурт, який мав назву "Аскольд". Його було уражено на заводі "Залив" у Керчі. Зараз його підняли з води на причал і, скоріш за все, намагаються зрозуміти, чи варто відновлювати. Це 1 з 5 запланованих малих ракетних кораблів цього проєкту, який мав отримати Чорноморський флот РФ", - зазначив Плетенчук.

Серед пошкоджених і десантні катери типу "Серна", або "Акула", яка є старішим проєктом, та деякі інші катери, додав речник.

Відповідаючи на запитання про кількість знищеного особового складу, Плетенчук зазначив, що йдеться про сотні окупантів, бо на одному лише крейсері "Москва" було 500 осіб. Найменша кількість екіпажу була на "тунцях" – до 10 осіб. Загалом кількість загиблих моряків може сягати 700 осіб, але підтвердженої інформації щодо цього немає, зазначив Плетенчук.