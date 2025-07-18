Україна в будь-якому разі вже застосовуватиме далекобій, - генерал Мусаєв

Таку думку висловив діяч радянських і казахстанських спецслужб, голова Комітету національної безпеки Казахстану у 1999-2001 роках, а нині опозиціонер та політемігрант, генерал-майор Альнур Мусаєв в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.



"Наступ триває, ми це чудово розуміємо і знаємо, що на сході України, на Донбасі, йдуть бої, на півночі в районі Сум зайняли якийсь плацдарм, здійснюють спроби наступати на Запоріжжя – все це ми помічаємо. За оцінкою військових фахівців, російською армією готується удар , який, можливо, буде протягом трохи більше, як двох найближчих місяців. У Путіна якоїсь стратегії немає, він збирається використати цих 50 днів, які випросив у Трампа, але за цей час ситуація також зміниться. Мені дає надію те, що Україна в будь-якому випадку буде вже застосовувати далекобій. Як заявляють німецькі кола, особливо Rheinmetall, про те, що готують на території України далекобійні ракети. Тому далекобій буде", - зауважив генерал.

За його словами, також вже йде масове виробництво безпілотників, США будуть надавати снаряди. У ЗСУ є можливість відбити літній наступ Росії на Україну, така відсіч цілком можлива.

"Дуже є малоймовірним, що Путін зможе захопити повністю якісь регіони – Херсон, Запоріжжя або остаточно добити свої проблеми, які є в Донецькій області. Тому говорити про якусь стратегію Путіна сьогодні майже неможливо. Це затяжна, на жаль, довга війна, зі змінним успіхом, але вона буде продовжуватися поки Трамп буде сидіти та вдавати все, що він вдає протягом останніх пів року: і наче допомога Україні, і наче допомога Путіну, і не знає що, якби тільки люди не вмирали. Для того, щоб люди не помирали, він має зупинити агресора. І США мають для цього всі можливості", - зазначив Мусаєв.