Україна вже має можливості секторально завдавати ударів по об'єктах в тилу ворога, - генерал Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що Армія дронів дозволяє Україні створити потужні ударні сили
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ми маємо вже можливості завдавати ударів секторально, по окремих об'єктах в тилу ворога, де ми не можемо бити закордонними ракетними комплексами або іншими засобами. Армія дронів дозволяє нам створити потужні ударні сили. Дрони балістичного типу дістають до Санкт-Петербурга, Москви, Уралу. Дрони дістають до російських областей, де розміщені війська, склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми, об'єкти ВПК, які виготовляють ракети, головки наведення, оптику", - зауважив Маломуж.
Генерал також додав, що нещодавно були уражені російські потужні нафтопереробні й нафтові бази в Ленінградській області, Тамбові, Брянську.
"Були уражені російські термінали, які забезпечують експорт продукції, а це мільярдні прибутки, які йдуть на фронт. Термінали, які передавали пальне, мастила для фронту. На території Росії розмістили ППО, але воно не є ефективним. Україна має перспективи", - наголосив Маломуж.
- Росіяни заявляють, що вночі середи, 31 січня, невідомий безпілотник залетів до Санкт-Петербурга. Він впав на території нафтопереробного заводу "Невський мазут". За даними українських ЗМІ, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
- Крім того, міністерство оборони Росії заявило, що тієї ж ночі над Псковською областю був збитий безпілотник. Цей регіон межує з країнами Балтії.
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