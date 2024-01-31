Україна вже має можливості секторально завдавати ударів по об'єктах в тилу ворога, - генерал Маломуж

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо вже можливості завдавати ударів секторально, по окремих об'єктах в тилу ворога, де ми не можемо бити закордонними ракетними комплексами або іншими засобами. Армія дронів дозволяє нам створити потужні ударні сили. Дрони балістичного типу дістають до Санкт-Петербурга, Москви, Уралу. Дрони дістають до російських областей, де розміщені війська, склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми, об'єкти ВПК, які виготовляють ракети, головки наведення, оптику", - зауважив Маломуж.

Генерал також додав, що нещодавно були уражені російські потужні нафтопереробні й нафтові бази в Ленінградській області, Тамбові, Брянську.

"Були уражені російські термінали, які забезпечують експорт продукції, а це мільярдні прибутки, які йдуть на фронт. Термінали, які передавали пальне, мастила для фронту. На території Росії розмістили ППО, але воно не є ефективним. Україна має перспективи", - наголосив Маломуж.