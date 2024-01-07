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Головна Економіка Україна вже розпочала спільне військове виробництво із Туреччиною, Румунією, Польщею, Британією. На черзі Швеція, Чехія, США, ФРН, - Зеленський

Україна вже розпочала спільне військове виробництво із Туреччиною, Румунією, Польщею, Британією. На черзі Швеція, Чехія, США, ФРН, - Зеленський

7 січня, 2024 неділя
19:39
Економіка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна займається спільним військовим виробництвом з сусідами та має відповідні домовленості із низкою інших країн

Про це Зеленський сказав під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона".

За словами глави держави, це один із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони. Там він наголосив на тому, що нині Україна є і буде одним із "найбільш вагомих європейських донорів безпеки". 

"Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", - наголосив президент України.

Володимир Зеленський заявив про те, що цього року має з’явитися співпраця в оборонному виробництві.

"Шведські бойові машини СV-90, шведська артилерія - "арчери" - вже показали себе в руках наших воїнів на фронті. І вся наша Європа має достатній потенціал, щоб гарантувати безпеку за будь-яких обставин і настроїв у глобальній політиці", - сказав Зеленський.

Що ж стосується вже існуючої співпраці у галузі ВПК, то Зеленський зауважив, що Україна вже розпочала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Крім того, досягнуто домовленостей про співпрацю із Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною.

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  • 3 січня стало відомо, що Франція змінюватиме характер допомоги Україні у сфері оборони. Нинішня мета - збільшити виробництво озброєнь безпосередньо в нашій державі.
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зброя
Швеція
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Військові новини
зброя для України
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