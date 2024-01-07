Україна вже розпочала спільне військове виробництво із Туреччиною, Румунією, Польщею, Британією. На черзі Швеція, Чехія, США, ФРН, - Зеленський

Про це Зеленський сказав під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона".

За словами глави держави, це один із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони. Там він наголосив на тому, що нині Україна є і буде одним із "найбільш вагомих європейських донорів безпеки".

"Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", - наголосив президент України.

Володимир Зеленський заявив про те, що цього року має з’явитися співпраця в оборонному виробництві.

"Шведські бойові машини СV-90, шведська артилерія - "арчери" - вже показали себе в руках наших воїнів на фронті. І вся наша Європа має достатній потенціал, щоб гарантувати безпеку за будь-яких обставин і настроїв у глобальній політиці", - сказав Зеленський.

Що ж стосується вже існуючої співпраці у галузі ВПК, то Зеленський зауважив, що Україна вже розпочала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Крім того, досягнуто домовленостей про співпрацю із Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною.