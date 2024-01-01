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Прем’єр Фінляндії Орпо пообіцяв продовжити довгострокову підтримку України та наростити виробництво боєприпасів

1 січня, 2024 понедiлок
15:24
Світ Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо

У своєму новорічному привітанні прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо згадав Україну, заявивши про продовження підтримки з боку його країни

Про це йдеться на сайті Державної ради Фінляндії.

"Жорстока загарбницька війна Росії триває майже два роки. Війна остаточно змінила безпекову ситуацію в Європі. Українці мужньо боролися за свою державу, всю Європу та західні цінності. Підтримка України фінами та Фінляндією залишається сильною. Наші національні рішення, такі як збільшення потужностей виробництва важких боєприпасів, дозволяють довгостроково підтримувати Україну. Водночас ми також зміцнюємо власну обороноздатність", - сказав Орпо.

Очільник фінського уряду зазначив, що Фінляндія активно працює в ЄС над тим, щоб Європа "залишалася єдиною разом з Україною".

"Початок переговорів про членство України в ЄС є сигналом надії для українців: Україні раді в європейській родині, їхнє місце в ЄС. Так само європейські країни беруть на себе довгострокові зобов’язання підтримувати Україну", - зазначив перм’єр-міністр Фінляндії.

У своїй новорічній промові Петтері Орпо також нагадав, що Фінляндія у квітні минулого року стала членом НАТО, назвавши це кроком до зміцнення безпеки країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

  • 21 грудня Фінляндія представила першу частину плану реконструкції та повоєнної відбудови України, а також своєї участі в цьому.
  • Фінляндія схвалила надання Україні пакета військової допомоги на понад 100 млн євро.
  • Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи ситуацію на російсько-фінському кордоні, заявив, що Росія гібридно атакує країну.
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