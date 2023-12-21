Фінляндія схвалила надання Україні пакета військової допомоги на понад 100 млн євро
21 грудня президент Фінляндії Саулі Нііністьо на основі пропозиції уряду ухвалив рішення про надання Україні чергового пакета військової підтримки
Про це повідомила пресслужба міноборони республіки.
Зазначається, що це буде 21-й вантаж оборонної допомоги. Сума становить близько 106 млн євро.
"Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми постачаємо, наразі становить 1,6 млрд євро", - зазначив міністр оборони Антті Хякканен.
З оперативних причин і щоб гарантувати безпечну доставку допомоги, у міноборони відмовилися розкривати детальний зміст, спосіб доставки чи строки прибуття допомоги.
- Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен повідомляв, що до Різдва уряд країни ухвалить важливе рішення щодо збільшення виробництва артилерійських снарядів.
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