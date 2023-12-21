Фінляндія схвалила надання Україні пакета військової допомоги на понад 100 млн євро

Про це повідомила пресслужба міноборони республіки.

Зазначається, що це буде 21-й вантаж оборонної допомоги. Сума становить близько 106 млн євро.

"Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми постачаємо, наразі становить 1,6 млрд євро", - зазначив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних причин і щоб гарантувати безпечну доставку допомоги, у міноборони відмовилися розкривати детальний зміст, спосіб доставки чи строки прибуття допомоги.