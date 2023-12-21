Фінляндія презентувала план щодо відновлення України після війни

Про це повідомляє пресслужба МЗС Фінляндії.

У заяві йдеться, що Фінляндія "рішуче налаштована на підтримку України та її відновлення" шляхом створення та покращення передумов для роботи фінських компаній в нашій державі.

Перша частина плану містить ряд фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україні. Також буде збільшено капітал національного фонду співробітництва з розвитку Finnfund на 25 млн євро, що дасть змогу інвестувати в приватний сектор України.

План водночас висуває пропозицію створення нового змішаного кредитного інструменту - Українського інвестиційного фонду, який дасть змогу реалізувати проєкти на суму 50 млн євро у 2025–2026 роках.

"Фінляндія хоче підтримати участь і доступ наших компаній до реконструкції України. Це охоплює інвестиції в сотні мільярдів євро, для яких у нас є необхідний досвід", - сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Друга частина плану, яка, за словами міністерства, буде завершена наступного року, передбачає участь центрального уряду та зацікавлених сторін у реконструкції. У ній основна увага буде зосереджена на використанні співробітництва в галузі розвитку та гуманітарних асигнувань.

Фінське МЗС зазначило, що з лютого 2022 року загальна допомога Фінляндії Україні становила 2,2 млрд євро. До неї входить переважно оборонна матеріальна підтримка та гуманітарна допомога.