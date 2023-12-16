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Ситуація на російсько-фінському кордоні: прем'єр Фінляндії заявив, що РФ гібридно атакує країну

16 грудня, 2023 субота
17:04
Світ Фінляндія, кордон, нелегали

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи ситуацію на російсько-фінському кордоні, заявив, що Росія гібридно атакує країну

Про це повідомляє Yle

За його словами, Фінляндія була змушена знову закрити два пункти пропуску на кордоні з РФ, оскільки російська сторона не змінила своєї поведінки. Відтак пункти пропуску не функціонуватимуть найближчий місяць. Орпо завив, що за необхідності готовий внести швидкі зміни до законодавства через ситуацію на кордоні. 

Прем'єр назвав дії Росії "гібридною атакою". 

"На мою думку, це правильний термін. Це явно атака на суверенітет Фінляндії та Євросоюзу", - зазначив він. 

Орпо вважає, що необхідно зайнятися пошуком рішення, яке допоможе стабілізувати ситуацію. Один з варіантів - це розгляд заяв на надання притулку безпосередньо на кордоні. 

"Якщо критерії надання притулку явно не виконуються, має бути можливість одразу ж розвернути людину назад", - додав він. 

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією. 

"Здається, сталося саме так, як ми й боялися, тобто практично відразу почався інструменталізований в'їзд, підштовхування і заохочення людей перетинати кордон і просити притулку", - зазначила міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пуурра. 

Росія
Фінляндія
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