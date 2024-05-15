Україна запропонувала обмін військовополонених мусульман на Рамадан, РФ відмовилася, - Координаційний штаб
Росія відхилила пропозицію України про обмін військовополонених мусульман у священний в ісламі місяць Рамадан у форматі "всіх на всіх"
Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.
"Під час Рамадану щороку ми робимо пропозицію обміняти всіх мусульман з однієї сторони та на всіх мусульман з іншого боку за формулою "всіх на всіх", - сказав Яценко.
Представник Координаційного штабу уточнив, що таку пропозицію Україна робила як у 2023 році, так і цьогоріч, однак РФ жодного разу не погодилася.
"Торік ми навіть віддали росіянам, якщо не помиляюся, п'ятьох мусульман", - додав Яценко.
При цьому у відповідь Україна, за словами Яценка, "не отримала очікуваного результату".
За словами представника Координаційного штабу, Україна робила Росії багато різних пропозицій щодо обміну. Так, улітку 2022 року Україна у відкритому листі запропонувала залучити треті сторони для допомоги в обміні військовополоненими, проте росіяни на цю пропозицію так і не відповіли.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни.
- Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх".
- Папа Римський запевнив у готовності сприяти загальному обміну полоненими між Росією й Україною.
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