Україна запропонувала обмін військовополонених мусульман на Рамадан, РФ відмовилася, - Координаційний штаб

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Під час Рамадану щороку ми робимо пропозицію обміняти всіх мусульман з однієї сторони та на всіх мусульман з іншого боку за формулою "всіх на всіх", - сказав Яценко.

Представник Координаційного штабу уточнив, що таку пропозицію Україна робила як у 2023 році, так і цьогоріч, однак РФ жодного разу не погодилася.

"Торік ми навіть віддали росіянам, якщо не помиляюся, п'ятьох мусульман", - додав Яценко.

При цьому у відповідь Україна, за словами Яценка, "не отримала очікуваного результату".

За словами представника Координаційного штабу, Україна робила Росії багато різних пропозицій щодо обміну. Так, улітку 2022 року Україна у відкритому листі запропонувала залучити треті сторони для допомоги в обміні військовополоненими, проте росіяни на цю пропозицію так і не відповіли.