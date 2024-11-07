Україні доведеться розглядати будь-які ультиматуми серйозно, - кандидат політичних наук Капітоненко
Доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук Микола Капітоненко вважає, що наразі Україна перебуває в дуже слабкій позиції
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Війна зробила нас вразливими, і зараз ми перебуваємо в дуже слабкій позиції, тому будь-які ультиматуми змушені будемо розглядати серйозно. Є речі, без яких ми не зможемо продовжувати воювати", - зауважив Капітоненко.
За словами кандидата політичних наук, існує висока ймовірність того, що якщо Трамп заявить про припинення американської допомоги Україні, це навряд чи одразу означатиме, що Україна погодиться на будь-які умови перемир'я чи піддасться цьому тиску.
"Але це буде складно, оскільки ми буквально все поставили на США та Захід в цій війні, і якщо там зміниться політика, першими, хто постраждає, будемо ми", - зазначив Капітоненко.
Доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка також додав, що Орбан і європейці також опинилися в складній ситуації, адже Європа стоїть перед серйозною дилемою - загострюються проблеми безпеки, а економічна ситуація стає дедалі нестабільнішою. У порівнянні з ключовими конкурентами, Китаєм і США, Європа відстає в економічному розвитку.
"Я не виключаю, що в Європі буде дедалі більше людей, які схилятимуться до поглядів Орбана, що Європі слід будувати доволі цинічну й прагматичну зовнішню політику для захисту своїх позицій, своєрідну багатовекторність у європейському виконанні, балансування, яке, можливо, нам теж не дуже сподобається", - наголосив Капітоненко.
- Володимир Зеленський 6 листопада у вечірньому зверненні позитивно висловився щодо перемоги Дональда Трампа. Він зазначив, що "ми маємо потенціал для міцнішої співпраці".
- Також наступного дня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом.
- 7 листопада у Wall Street Journal писали, що радники переможця президентських виборів у США Дональда Трампа пропонують йому декілька варіантів завершення війни в Україні. Зокрема, йдеться про відмову від вступу до НАТО протягом 20 років.
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