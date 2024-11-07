Україні доведеться розглядати будь-які ультиматуми серйозно, - кандидат політичних наук Капітоненко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Війна зробила нас вразливими, і зараз ми перебуваємо в дуже слабкій позиції, тому будь-які ультиматуми змушені будемо розглядати серйозно. Є речі, без яких ми не зможемо продовжувати воювати", - зауважив Капітоненко.

За словами кандидата політичних наук, існує висока ймовірність того, що якщо Трамп заявить про припинення американської допомоги Україні, це навряд чи одразу означатиме, що Україна погодиться на будь-які умови перемир'я чи піддасться цьому тиску.

"Але це буде складно, оскільки ми буквально все поставили на США та Захід в цій війні, і якщо там зміниться політика, першими, хто постраждає, будемо ми", - зазначив Капітоненко.

Доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка також додав, що Орбан і європейці також опинилися в складній ситуації, адже Європа стоїть перед серйозною дилемою - загострюються проблеми безпеки, а економічна ситуація стає дедалі нестабільнішою. У порівнянні з ключовими конкурентами, Китаєм і США, Європа відстає в економічному розвитку.

"Я не виключаю, що в Європі буде дедалі більше людей, які схилятимуться до поглядів Орбана, що Європі слід будувати доволі цинічну й прагматичну зовнішню політику для захисту своїх позицій, своєрідну багатовекторність у європейському виконанні, балансування, яке, можливо, нам теж не дуже сподобається", - наголосив Капітоненко.