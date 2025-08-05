Україні потрібно приблизно 100 керованих бомб на день, - Defense Express

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"Чим більше керованих бомб для нашої авіації, то завжди краще. В нас недавно проходили ж дані про випробування вітчизняного аналога УМПК. І дуже дивно, що поки що, якби з нашої сторони не ставиться питання про те, так де ж вітчизняна штука, яка б вішалась під літак", - сказав він.

За даними Киричевського, розрахункова потреба для української авіації - це 100 керованих бомб на день.

Він прокоментував інформацію від ЗМІ про передачу Україні 2,5 тис. американських ракет GBU-39.

"Можна порахувати, що якщо нам вийти на такий норматив витрат, щоб хоча би 100 керованих бомб на день - це знаєте, повноцінно повоювати проти рашистів у повітрі десь 20 діб. Можна розтягнути задоволення на місяць. Тим більше, що ці бомби GBU-39 - з однієї сторони, вони дуже гарні в тому, що вони показують дальність скиду понад чим 40 км. Але з іншої сторони, це дуже малогабаритні бомби, які важать 139 кг. Власне, чому їх використовують для важливих точкових завдань, як там знищення спостережних пунктів, командних пунктів противника, знищення пунктів розміщення операторів БПЛА. Не для таких от площадних акцій, що там валити крупним калібром і знищити росіянам логістичний вузол, а для точкових", - зазначив експерт.

Киричевський додав, що таких бомб треба якомога більше.

"До речі, питання протягом якого часу ми можемо їх отримати. Коли сильно треба було, то Ізраїль отримував для ударів по Газі бомби сотнями в одному транші. Ці бомби потім сотнями в одному нальоті і летіли. Чи нам так пощастить, що ми отримаємо одночасно ці 2000 бомб, тому що вони будуть взяті із запасів американської армії чи, як завжди, нам доведеться виходити з того, що запаси обмежені і доведеться розтягувати постачання на якийсь там час. Така кількість бомб, вона все одно є доброю, тому що нам треба дуже багато керованих бомб. Повторюю ще раз, мінімальна необхідність для нашої авіації - це 100 керованих бомб на добу, відповідно мінімум 40,000 керованих бомб на рік треба. А західний ВПК поки що з такими обсягами не може впоратися", - підсумував він.