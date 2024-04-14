"Україні загрожує нестача місць під поховання військових": новий російський фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"За два роки бойових дій кладовища в Україні збільшились учетверо, і через дуже великі втрати на фронті землі вже не вистачає", - такі тези поширюються росЗМІ.

Насправді подібні заяви російської пропаганди - це відверта маніпуляція, яка має на меті посилити психологічний тиск і панічні настрої в українському суспільстві.