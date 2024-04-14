"Україні загрожує нестача місць під поховання військових": новий російський фейк
Російські пропагандистські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про нібито нестачу місць під поховання український військових. РФ намагається посіяти паніку в Україні
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"За два роки бойових дій кладовища в Україні збільшились учетверо, і через дуже великі втрати на фронті землі вже не вистачає", - такі тези поширюються росЗМІ.
Насправді подібні заяви російської пропаганди - це відверта маніпуляція, яка має на меті посилити психологічний тиск і панічні настрої в українському суспільстві.
- 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих українських воїнів за 2 роки повномасштабної війни з РФ становить 31 тисячу людей
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