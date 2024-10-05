Українська армія уразила 3 командних пункти росіян
Сили оборони України уразили ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS три командних пункти російських окупантів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", - заявили в українській армії, додавши, що результати ударів уточнюються.
Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Удари було здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
- 5 жовтня Сили оборони України збили російський літак на Донеччині поблизу Костянтинівки. У мережі шириться інформація про збиття винищувача Су-25.
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