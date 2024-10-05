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Українська армія уразила 3 командних пункти росіян

Ксенія Золотова
5 жовтня, 2024 субота
13:25
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України уразили ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS три командних пункти російських окупантів

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї  окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", - заявили в українській армії, додавши, що результати ударів уточнюються. 

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Удари було здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

  • 5 жовтня Сили оборони України збили російський літак на Донеччині поблизу Костянтинівки. У мережі шириться інформація про збиття винищувача Су-25.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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