Українська армія уразила 3 командних пункти росіян

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", - заявили в українській армії, додавши, що результати ударів уточнюються.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Удари було здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.